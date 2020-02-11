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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إلزام محافظة مطروح برد مليون و500 ألف جنيه لشركة استثمار

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:30 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، محافظة مطروح برد مبلغ مليون و٥٩٧ ألف جنيه لإحدى شركات الاستثمار، قيمة مصاريف إدارية خصمتها المحافظة من الشركة بعد فسخ عقد بيع أرض بينهما.

كما قضت المحكمة بإضافة الفوائد القانونية بقيمة ٤%؜ من تاريخ المطالبة القضائية، ورفضت طلب الشركة بتعويضها بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية نتيجة فسخ التعاقد وإعمالا للمسؤولية التعاقدية التقصيرية.

وكانت الشركة الطاعنة حررت عقد بيع مع المحافظة لقطعة أرض، وسددت مبلغ ٣٠ مليون جنيه من إجمالي ١٠٦ ملايين قيمة الأرض، وفوجئت الشركة عند تنفيذ مشروعها بتبعية الأرض للقوات المسلحة باعتبارها منطقة "لهب صواريخ"، وتم فسخ العقد وردت المحافظة مبلغ ٢٩ مليون جنيه، دون فوائد المبلغ، وخصمت مبلغ مليون جنيه و٥٩٧ ألف جنيه مصاريف إدارية بنسبة ١٬٥ % من إجمالي قيمة الأرض.

وتبين لدي المحكمة، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أصدرت توصياتها عام ٢٠١٤ بفسخ العقد، وإلزام المحافظة بسداد كامل المبالغ التي تم سدادها من المستثمر تحت أي مسمى، وقامت المحافظة برد المبلغ المدفوع ولكن خصمت مليون و٥٩٧ ألف جنيه، كمصاريف ادارية عند سدادها المبالغ المستحقة عليها للشركة.

ورأت المحكمة أن قرار المحافظة غير قائم على سند صحيح من القانون ومخالف لقرار اللجنة الوزارية، ويجب على المحافظة رد المبالغ، وقضت المحكمة برد المبالغ مضافا اليها الفوائد القانونية بواقع ٤%

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