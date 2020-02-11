جامعة عين شمس تكرم طلابها الوافدين

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد جامعة عين شمس المشارك في الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين، والذي استضافته جامعة قناة السويس في الفترة من 1 إلى 4 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة والاتحاد الرياضي المصري للجامعات.جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز سليمان مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة والمشرف على الملتقى ومحمد الشرقاوي القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المشرف على المدن الجامعية، ونهلة مدير إدارة النشاط الرياضي والكابتن محمد لطفي وعلا، من إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.وفي كلمته، هنأ رئيس الجامعة الطلاب بحصولهم على 9 ميداليات تنوعت بين الذهبية والفضية والبرونزية، تصدروا بها المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بفارق بسيط وعدد ميداليات مساوٍ لأصحاب المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى حصولهم على درع المشاركة المتميزة، مشيدًا بالمستوى المتميز لهم في مختلف الرياضات التي شاركوا بها، والتي شملت كرة السلة والعدو والسباحة وتنس الطاولة والجري.وأكد دعم إدارة الجامعة الكاملة لهم وتوفير كل سبل الرعاية من تدريب وأجهزة ومستلزمات رياضية ونظام تغذية؛ بما يمكنهم من مواصلة التفوق الرياضي كل في مجاله، ووعد بسعي الجامعة لتجهيز مكان لاستضافة الطلاب الوافدين، مجهز على أعلى مستوى.وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، أنه تم تجديد وتطوير الصالة المغطاة بالإدارة العامة لرعاية الشباب وكذلك الجيم، مؤكدًا أن الجامعة ستشهد نقلة نوعية خلال الفترة القريبة القادمة في الملاعب والأجهزة الرياضية، حيث يجرى حاليًا تزويد الجيم الموجود بكلية البنات ومدينة الطالبات، بأحدث الأجهزة الرياضية، بالإضافة إلى تزويد الجيم المفتوح الموجود بالحرم الجامعي بمزيد من الأجهزة.كما تم خلال اللقاء، التأكيد على ضرورة أن يتاح استخدام كل الملاعب الموجودة بكل الكليات لكل الطلاب في أي وقت، بما يمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، ويساعد الطلاب في ممارسة النشاط الرياضي على مدار اليوم.وأشار إلى أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الملتقيات تعد بمثابة فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والمعارف مع نظرائهم من طلاب الجامعات المختلفة، كما يعد فرصة للتعرف على مصر بشتى ربوعها، بما يجعلهم سفراء في أوطانهم لمصر وللجامعة.كما تم الاتفاق على تنظيم زيارات ورحلات تثقيفية للطلاب لمختلف ربوع ومعالم مصر مع أقرانهم من الطلاب المصريين، بما يفتح آفاق التلاقي الفكري والثقافي فيما بينهم.وخلال اللقاء الذي فتح فيه الطلاب قلبهم لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذا التكريم وفخرهم بالانتماء لواحدة من أعرق الجامعات المصرية، مؤكدين سعيهم لمواصلة التميز والإنجاز الرياضي، كما أكدوا فخرهم بزيارة المشروعات القومية التي تجرى على أرض مصر، حيث زاروا أنفاق قناة السويس الجديدة ومدينة الإسماعيلية الجديدة والسويس الجديدة، كما ناقشوا عددًا من الموضوعات المتعلقة بهم، فيما يخص الإقامة ومتطلباتهم التعليمية وغيرها من الشئون الدراسية.يذكر أن وفد الجامعة ضم طلابًا وافدين من دول أفغانستان ونيبال ومنغوليا وجنوب السودان.