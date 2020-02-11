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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

5 معلومات عن صوم يونان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مونيكا جرجس
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، صوم يونان والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذي يمتد لمدة 3 أيام ينتهي غدا الأربعاء، وذلك تشبهَا بيونان النبي، وفي السطور التالية توضح "الدستور"، أهم المعلومات عن صوم يونان:

- صوم يونان هو صوم من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأسماك والمأكولات الحيوانية.

- يسبق صوم يونان صوم القيامة بـ15 يومًا، ويعرف فطر يونان بـ"فصح يونان" وهو اصطلاح كنسي لا يستخدم إلا لعيد القيامة الذي يعرف باسم عيد الفصح.

- الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح.

- تبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، والثانية عشرة.

- ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا أبرام بن زرعة السرياني بين عامي 976- 979 البطريرك الـ62 في القرن العاشر.

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