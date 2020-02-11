5 معلومات عن صوم يونان

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، صوم يونان والمعروف بـ"صوم نينوى"، والذي يمتد لمدة 3 أيام ينتهي غدا الأربعاء، وذلك تشبهَا بيونان النبي، وفي السطور التالية توضح "الدستور"، أهم المعلومات عن صوم يونان:- صوم يونان هو صوم من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأسماك والمأكولات الحيوانية.- يسبق صوم يونان صوم القيامة بـ15 يومًا، ويعرف فطر يونان بـ"فصح يونان" وهو اصطلاح كنسي لا يستخدم إلا لعيد القيامة الذي يعرف باسم عيد الفصح.- الكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح.- تبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، والثانية عشرة.- ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا أبرام بن زرعة السرياني بين عامي 976- 979 البطريرك الـ62 في القرن العاشر.