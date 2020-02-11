انحسار أعداد متظاهري لبنان: 300 مصاب جراء المواجهات

انحسرت أعداد المتظاهرين اللبنانيين في محيط مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، بعد مواجهات استمرت لعدة ساعات بين المحتجين والقوى الأمنية، على خلفية رفض المتظاهرين انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والتصويت على منحها الثقة النيابية.أزلت القوى الأمنية عدد من الحواجز الحديدية التي استخدمتها منذ الصباح الباكر في إغلاق بعض الطرق وتحديد مسارات السير، بعدما توقفت المواجهات مع المتظاهرين.وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، أن فرق الاستجابة التابعة له قامت بنقل 40 جريحا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما قدمت الإسعافات اللازمة لـ 260 مصابا آخرين على الأرض، وذلك جراء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية.كان المتظاهرون، قد اشتبكوا مع القوى الأمنية وقوات مكافحة الشغب المكلفة بتأمين انعقاد الجلسة النيابية، وشهدت المواجهات عمليات رشق بالحجارة قوبلت بإطلاق مدافع المياه والقنابل المسيلة للدموع لحمل المتظاهرين على التفرق.