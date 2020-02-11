القضاء يؤيد صحة إجراء انتخابات التجديد النصفى بـ«كتاب مصر»

حصلت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، على حكم جديد لصالحها، بتأييد انتخابات التجديد النصفي التي أجرتها النقابة في العام 2018 ورفض الدعاوى المرفوعة من محمد السيد عيد وأحمد عنتر مصطفى وهالة محمد فهمى وزينب إبراهيم محمد العسال، بغرض تعطيل الانتخابات.وأكدت المحكمة في حكمها صحة ما اتخذ من إجراءات وتمت بها انتخابات التجديد النصفي وما ترتب عليها من مراكز قانونية.من جهة أخرى، خسر عضو النقابة محمد ياسين الفيل دعواه التي رفعها ضد النقابة معترضًا على الإجراء القانوني باعتباره مستقيلًا لتجاوزه عدد مرات الغياب المسموح بها خلال عام، وأكدت المحكمة عدم استحقاقه البقاء عضوًا بمجلس إدارة النقابة تطبيقًا للقانون المنظم لعلاقات الأعضاء بنقابتهم في تشكيل المجلس وتأدية الأدوار المنوطة بهم.وتؤكد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر احترامها للقضاء وأحكامه فإنها تعيد التأكيد أنها لا تقف ضد أي عضو يلتزم القانون واللوائح المنظمة.