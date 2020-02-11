محمد الشقنقيرى: بينى وبين إياد نصار نار مشتعلة بسبب غادة عادل

يواصل الفنان محمد الشقنقيرى تصوير أحداث دوره فى مسلسل "ليالينا"، بعد أن انضم للعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية فى السباق الرمضانى المقبل.وكشف الشقنقيري في تصريحات لـ"الدستور"، بأنه يقدم في شخصية "مدحت"، وهو رجل أعمال مالك لشركة استيراد وتصدير، ويعمل علي تدعيم الانفتاح الاقتصادي في فترة الثمانينيات ومن رجال الطبقة العليا في المجتمع، ويدور محور وظيفته حول تخليص مناقصات ومساهمات وجمارك وغيرها من العوامل الرأسمالية والتي يعمل على تخليصها بعدة طرق مختلفة، فمنها الإيجاب ومنها السلب، ولكن في النهاية تعود إلى الصالح العام للحكومة وغيرها.وأضاف أن الفنانة غادة عادل تعد من أحد موظفي شركته والتي تعمل في أحد أقسامها، وبالأخص قسم الإدارة التنفيذية، ومع مرور الوقت تربطه بها قصة حب، مما يسبب غيره مع طليقها الفنان إياد نصار وغيرها من الأحداث.وأشار "الشقنقيري" إلى أنه في غاية السعادة لوجوده وسط هذه الكوكبة من النجوم في العمل وآخرين لأنهم متميزون مهنيًا ومجتهدون لأبعد الحدودـ بداية من وراء الكاميرا إلي أمام الكاميرا وأثناء التصوير ويستحقون النجاح، وكذلك تعامله مع المخرج أحمد صالح، فيعتبره تميمة حظ بالنسبة له، وذلك لأنه وضع بصمة مميزة ومجهودًا رائعًا جدًا داخل "اللوكيشن"، وأيضًا شركة "سينرچى" لأنها تعمل على تقديم عمل مهم وهادف للشارع المصري بموضوعات مختلفة، وذلك بتوفير كل العناصر الإيجابية لعرض هذا العمل إلي النور ".جدير بالذكر بأن مسلسل "ليالينا" بطولة الفنانة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد الشقنقيري، خالد الصاوي، نورهان، نهي عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، منة عرفة، هاجر الشرنوبي، رنا رئيس، هشام الشاذلي، وإنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.