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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإحصاء» يطالب بتصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليًا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:11 م
اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات
أميرة ممدوح
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قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن محافظات الصعيد تسهم بما يقارب بحوالى 43% من إجمالى أعداد المواليد على مستوى جميع المحافظات، أى بما يقارب نصف مواليد الجمهورية، لافتًا إلى أنه رغم تراجع معدل الزيادة الطبيعية فى أعداد السكان إلى 1.8% خلال 2019 مقابل 2.6% عام 2014، إلا أن المعدلات ما زالت مرتفعة ولا تحقق المستهدف.

وأضاف رئيس الإحصاء، فى تصريحات له على هامش مؤتمر إعلان وصول عدد سكان مصر بالدخل لـ100 مليون نسمة، أن هناك حاجة ماسة لخفض مستوى الخصوبة الحالى من 3.4 لكل سيدة فى سن الإنجاب ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة وصولًا لـ1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، حتى لا يتراجع نصيب الفرد فى الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد على ضرورة اهتمام الدولة بقضية الزيادة السكانية كقضية قومية وحشد ودعم سياسى لها من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وإعادة إصدار قانون يحدد مسئوليات الوزارات ودورها في تنفيذ السياسات التي تتخذها الدولة وتوفير الاستثمارات اللازمة للتوسع في تصنيع وسائل تنظيم الأسرة محليًا، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة.

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