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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في يوم المرأة العالمة.. فرحة الشناوي: البحث العلمي ثقافة عامة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
مارسيل نظمي
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يحتفي العالم في مثل هذا التاريخ 11 فبراير من كل عام، باليوم العالمي للمرأة في مجال العلوم، وتزخر مصر تزخر بعديد من النساء الناجحات في هذا الحقل، بينهن الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بطب المنصورة، التي تحدثت لـ «الدستور» عن مجالها العلمي،حصولها على لقب «ظابط عظيم» من الحكومة الفرنسية، وأيضًا جائزة الدولة التشجيعية من الرئيس السيسي.

وقالت: «تخصصت فى المناعة وفصائل الأنسجة فى الوقت الذي كان فيه التخصص حديثًا، أردت أن أكون جزءًا من ازدهار هذا العلم، الذي كنا نتابع تطوره في الأبحاث العلمية العالمية».

واستكملت: «قمت مع مجموعة من زملائي باقناع أستاذ برنامج زرع الكبد الفرنسي بالقدوم إلى جامعة المنصورة لتدريب فريق على هذه العمليات، وبالفعل كنا سببًا في انقاذ مئات المرضى، بخلاف تحقيق حلم انشاء مركز "أبحاث وبنك الخلايا الجذعية من الحبل السري" بجامعة المنصورة، الذي أتمنى أن يكون وسيلة لنفع المرضى من الكبار والأطفال المحتاجين لزراعة النخاع من خلايا الحبل السري التي يتم حفظها به».

وعن تفاصيل حصولها على جائزة "ضابط عظيم"، أكدت أن الحكومة الفرنسية منحتنى أهم الجوائز العالمية، التى حصلت لثلاث أسباب فى مجال الطب وإنشاء بنك للخلايا الجذعية، فى مجال الفرانكفونية لتطوير المركز الثقافي الفرنسى بالمنصورة الذي أسسته وأصبح مركزا عالميًا، في مجال المرأة وتمكينها".

وفيما يخص حياتها الأسرية قالت: "زوجي الراحل دكتور محسن الشربيني كان مديرا لمستشفى الطلبة توفى عام 1998، كان دائم التشجيع لي، كنا نتشارك سويًا في كل شيء وكل مهام المنزل كانت لا تمثل لنا عائق طالما اتفقنا على التوازن بينها وبين عملنا".

وتفخر أيضًا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، وحصولها على جائزة الدولة التشجيعية: «فخر أتشرف به طوال حياتي».

وترى «الشناوي» أن البحث العلمي ثقافة عامة، تحتاج إلى الاهتمام، وتسليط الضوء عليه إعلاميًا،: «الهدف من البحث العلمي لا يصح أن يقتصر على كونه ورقًا بالمراكز، لكنه غاية وهدف لدى جميعنا».

نالت الدكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، مدير مركز أبحاث الخلايا الجذعية والحبل السري ونائب رئيس جامعة المنصورة الأسبق، على العديد من التكريمات العالمية، منها وسام الاستحقاق الفرنسي بدرجة ضابط "Officer"، بناء على قرار صادر من رئيس الجمهورية الفرنسية، عام 2017.

وهي واحدة ضمن العالمات المصريات ذات الصيت العالمي، ساهمت في وضع مركز أبحاث الجامعة ضمن صفوف المراكز الأهم على مستوى العالم.

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