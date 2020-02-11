بريطانيا تحذر مواطنيها من العاصفة «دنيس»

حذرت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من هبوب رياح قوية وحدوث فيضانات جراء العاصفة "دنيس"، التي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه من المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة بأنحاء واسعة من المملكة المتحدة، السبت المقبل، إلى جانب مخاطر حدوث فيضانات.كما حذرت السلطات من أن تأثيرات العاصفة قد تشمل تأجيل وإلغاء خدمات النقل وتضرر خدمات الطاقة.