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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تحذر مواطنيها من العاصفة «دنيس»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:45 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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حذرت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من هبوب رياح قوية وحدوث فيضانات جراء العاصفة "دنيس"، التي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أنه من المتوقع أن تجلب العاصفة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة بأنحاء واسعة من المملكة المتحدة، السبت المقبل، إلى جانب مخاطر حدوث فيضانات.

كما حذرت السلطات من أن تأثيرات العاصفة قد تشمل تأجيل وإلغاء خدمات النقل وتضرر خدمات الطاقة.

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