حبس صاحب محل رخام سرق «شبكة» خطيبته بالهرم

قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الثلاثاء، بحبس صاحب محلات رخام بالحبس سنتين مع الشغل؛ لاتهامه بسرقة ذهب "شبكة" خطيبته من داخل شقتها بمنطقة الهرم.وكشفت أوراق القضية التي تحمل رقم 62398 لسنة 2019، جنح الهرم، أن "إسلام. ر"، 26 سنة، تقدم لخطبة "سامية. م" بعد أن لمس فيها حسن الخلق والسيرة الطيبة، ولكن بعد انفصالهما تسلل لشقتها وسرق مجوهراتها، وعندما لاحظت الفتاة ذلك توجهت إلى قسم الهرم.تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت إحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.