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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بحضور وزيرة الثقافة.. «بيت المسرح» يقيم حفل تأبين للمخرج الراحل محسن حلمي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:42 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
حسين الجندي
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يقيم البيت الفني للمسرح حفل تأبين المخرج الكبير الراحل محسن حلمي، والذي وافته المنية شهر ديسمبر الماضي.

وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، الفنان يحيى الفخراني، الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمود حميدة، الفنان لطفي لبيب، الدكتورة هدى وصفي، وعدد من الفنانين والمسرحيين ومحبي المخرج الكبير محسن حلمي، وذلك الخميس المقبل الموافق ١٣ فبراير الجاري على المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء.

ويُقام الحفل تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وبحضورها.

يتضمن برنامج الحفل عدة فقرات، منها عمل فني قصير بعنوان "حلمي عايش"، من غناء النجم الكبير علي الحجار، تمثيل محمد رضوان، حمدي حسن، إسلام عباس، الطفل مازن علوان، ديكور محمد هاشم، إضاءة أبوبكر الشريف، فكرة وإخراج شادي سرور، وفيلم تسجيلي عن المخرج الراحل محسن حلمي، وفقرة شعرية للفنان إبراهيم عبدالفتاح والفنان طارق الدويري.

كما يقدم الحفل مجموعة من أغاني عرض "ليلة من ألف ليلة" آخر أعمال المخرج الراحل محسن حلمي على المسرح القومي، يغنيها الفنان محمد محسن والفنانة هبة مجدي، بالإضافة الى فيلم قصير لشهادات عن المخرج الراحل محسن حلمي من زملائه وتلاميذه.

ويُختتم الحفل بإهداء درع وزارة الثقافة للفنانة سلوى محمد علي زوجة المخرج الراحل محسن حلمي، ويخرج الحفل الفنان شادي سرور.

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