الليثى نجم «SNL بالعربى» ضيف «On Set» الجمعة

يحل الفنان محمود الليثي ضيفًا على برنامج "ON Set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على فضائية "ON"، يوم الجمعة المقبل.ويتحدث محمود الليثي، نجم برنامج "SNL بالعربي" عن البرنامج الشهير وأيضًا أعماله الفنية الأخيرة، وكواليس الأعمال الجديدة التي يستعد لها، فضلًا عن الحديث عن حياته الشخصية والاجتماعية.يُذكر أن برنامج "ON Set" تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على فضائية "ON"، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.