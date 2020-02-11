بشرى عن حقيقة مرضها: «والله مش كورونا»

وتتنافس خلال المهرجان هذا العام 31 فيلمًا من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان، وتضم المسابقات فيلمين عرض عالمي أول، كما تضم 18 فيلمًا عرض أول في إفريقيا، ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.

عرض برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو للفنانة بشرى، خلال حضورها فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، لتكشف حقيقة مرضها والإصابة بفيروس "كورونا".وقالت بشري فى أول تصريح لها حول مرضها: "والله مش كورونا دى حساسية ومعايا البخاخة".وشاركت الفنانة المصرية بشرى، مساء أمس، فى حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وجلست بجوار النجمة السورية جومانا مراد زميلتها فى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية المصرية.