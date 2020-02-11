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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:31 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام - آية سالم
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أغلقت مدرسة أبوالهول، بالدائرة الأولى الجيزة، أبوابها منذ قليل، لبدء فترة الراحة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة، بناء على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لغلق أبواب التصويت لمدة ساعة للراحة.

وبدأت صباح اليوم الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة في 28 لجنة انتخابية بالدائرة لاختيار نائب جديد بعد وفاة محمد بدوي دسوقي.

ويترشح علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة، تشمل كلا من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، و"هشام محمد بدوى سيد"، مستقل، رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل، رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل، رمز الكف، و"زكى عباس عبدالظاهر أبوبكر"، مستقل، رمز الصقر.

ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولي ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة.

ومن المقرر استمرار العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة ليوم آخر، بحيث تبدأ في الفترة من 11 حتي 12 من فبراير الجاري من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم.

بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة
بدء فترة الراحة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة

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