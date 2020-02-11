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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«طرق الوقاية من كورونا» فى ندوة بجامعة حلوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:27 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسراء جمال
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نظمت إدارة الطب الوقائى بالإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان، ندوة للعاملين بالمطعم المركزى للتوعية والتعريف بفيروس كورونا، وعمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من المرض، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عمر، مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، والدكتور محمد أحمد، مدير إدارة الطب الوقائى، والدكتور مها عبد الفتاح، نائب مدير الطب الوقائى ومسئولة وحدة مكافحة العدوى.

تهدف الندوة، إلى التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه، حيث تناولت الندوة الآليات المتاحة التي تم اتخاذها من قِبل إدارة الطب الوقائي لتوزيع الكمامات والمطهرات وسبل مكافحة العدوى مع نشر البوسترات التي توضح تفاصيل المرض على أغلب أماكن الجامعة والوحدات الطبية التابعة للإدارة العامة للشئون الطبية.

وتضمنت الندوة، طرق الوقاية من خلال اتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات والسلوكيات السليمة للوقاية من كل الأمراض، خلال غسل اليدين باستمرار، وعدم مخالطة المرضى مع ارتداء ماسك للوقاية، وشرب الماء باستمرار لتقوية مناعة الجسم، وغسل الخضروات والفواكه بالماء الجارى وطهي الطعام جيدًا.

وخلال الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية تتضمن توفير ماسكات ومطهرات الأيدي ومطهرات الأسطح والأرضيات والجونتيات.
«طرق الوقاية من كورونا» فى ندوة بجامعة حلوان
«طرق الوقاية من كورونا» فى ندوة بجامعة حلوان
«طرق الوقاية من كورونا» فى ندوة بجامعة حلوان
«طرق الوقاية من كورونا» فى ندوة بجامعة حلوان

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