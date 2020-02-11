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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات أمس.. «دماغ شيطان» يتذيل القائمة بـ180 جنيهًا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:25 م
دماغ شيطان
دماغ شيطان
حسين الجندي
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يتنافس عدد من الأفلام بالسينمات على الإيرادات الأعلى يوميًا، حيث تشهد دور العرض المصرية وجود 6 أفلام دفعة واحدة.

وترصد "الدستور" بالأرقام إيرادات الأفلام أمس الإثنين:

فاز فيلم "لص بغداد" بنصيب الأسد من حيث الإيرادات، حيث حقق الفيلم أمس 352,815 جنيه، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

بينما هبط للمركز الثاني فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، وذلك بعد تحقيقه إيرادات بلغت 138,505 جنيه.

"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

بينما احتل المركز الثالث فيلم "رأس السنة"، حيث حقق إيرادات 115,649 جنيه، وهو من بطولة بسمة وتأليف محمد حفظي.

أما فيلم "بنات ثانوي" لجميلة عوض وهنادي مهنا ومي الغيطي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 46,474 جنيه.

"بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.

وجاء في المركز الرابع فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي، بعد تحقيقه 5,750 جنيه.

"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، وإخراج منير مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع.

وتذيل القائمة فيلم "دماغ شيطان" لباسم سمرة ورانيا يوسف، محققًا 180 جنيهًا.

"دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

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