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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة السعودية»: لا وجود لـ«كورونا» في المملكة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:25 م
السعودية
السعودية
رامى حسين
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن المملكة العربية السعودية لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة.

وأضافت عبر «تويتر»، أنها تطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع دخول الفيروس إلى المملكة، كما تشن حملات للتوعية بأعراض الفيروس القاتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المقيمين داخل المملكة أو الوافدين إليها.

يشار إلى أن الفيروس الجديد يأتي من عائلة كبيرة تعرف باسم فيروسات كورونا، بعضها لا يسبب شيئًا أسوأ من البرد، وتظهر على المصاب بالفيروس أعراض تشبه الإنفلونزا، بما في ذلك السعال والحمى، وفي أشد الحالات ضيق في التنفس، إلا أنه يمكن أن يتفاقم ليتسبب في التهاب رئوي، قد يكون قاتلًا.

«الصحة السعودية»: لا وجود لـ«كورونا» في المملكة
«الصحة السعودية»: لا وجود لـ«كورونا» في المملكة
«الصحة السعودية»: لا وجود لـ«كورونا» في المملكة
«الصحة السعودية»: لا وجود لـ«كورونا» في المملكة

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