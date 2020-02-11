بعد «100 مليون».. تشريعات برلمانية مقترحة لوقف الزيادة السكانية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما دفع نواب البرلمان لتقديم مشروعات قوانين لمواجهة الزيادة السكانية.فعلى مدار أدوار الانعقاد الماضية، تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروعات قوانين أو مقترحات في شأن تنظيم الأسرة، تلخص فحواها في تقديم الحوافز للأسر لحثها على الالتزام بإنجاب طفلين فقط.واستندت هذه المشروعات إلى أن الزيادة السكانية في مصر تلتهم الموارد، ولا بد من تحرك فعلي في هذا الشأن يقوم على التقليل من الإنجاب والالتزام بمعدل الطفلين.النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، طرحت فكرة ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، وذلك من خلال مشروع قانون يقصر الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة.ونص القانون على أنه يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاث أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومي المستحق دستوريا وقانونيا.وتضمن أنه لا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء، أي نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومي في شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية، سواء كان هذا الدعم تعليميًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو اقتصاديًا.وبناء على جلسات حوار مجتمعي تم عقدها بلجنة الدفاع بمجلس النواب، أعد اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، مقترحا بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.وتضمن المقترح حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد، ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاصًا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.ورغم أن الحكومة رفضت هذا المقترح على حجة من عدم دستورية في مواده، وتم إرجاؤه لمزيد من الدراسة، إلا أن النائب قام بإعادة صياغة بعض مواده وتقديمه مرة أخرى للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي، وبالفعل تمت إحالته إلى لجنة الاقتراحات لمناقشته.ويتضمن المقترح حوافز إيجابية للأسر المثالية المكونة من 4 أفرادو ممثلة في "أب وأم وطفلين"، وتكريم الأسر التي أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها، كما يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية.