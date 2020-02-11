رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:19 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
طباعة
ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث تم استعراض الموقف الأمني للمحافظة، ووجه المحافظ بحصر ومراجعة مزارع النخيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة للتأكد من جدية تنفيذ أصحابها والتزامهم بالشروط المقررة وسحب الأراضي من غير الجادين.

كما كلف بتشكيل لجنة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية لإقامة مشروعات صغيرة لهم. وأشار إلى حصر واستلام بيوت الطلبة على مستوى المحافظة للبدء في تطويرها ورفع كفاءتها واستغلال غير المستغل منها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين. وكذلك البدء فى خطة رصف طرق القرى ومراجعة مواصفات الطرق والمطبات الصناعية.
الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد
الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد
الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد
الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد
الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد
الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

منذ حوالي 14 ساعة

«الاتصالات» تكشف طريقة الانتقال الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

منذ يوم

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

الصور

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

مولود كل 17 ثانية.. ارتفاع عدد سكان مصر رسميًا لـ100 مليون

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

مقالات الرأي
دعاء خليفة
الاشرار حائرون .. يفكرون .. يتسائلون في جنون .... ما الذي بينك وبين الله ياريس !
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
المزيد

الثقافة

«حواديت الأراجوز» يعود من جديد على متروبول

«سماء من سماوات» ترصد مآسي اجتماعية في الغربة

حسن البارودي «عاش هنا»: منيل الروضة بالقاهرة

تحت الطبع.. «قطتي تؤلّفُ كتابًا» لـ أشرف أبوزيد