الزملوط يوجه بحصر ومراجعة مزارع النخيل بالوادي الجديد

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة.حيث تم استعراض الموقف الأمني للمحافظة، ووجه المحافظ بحصر ومراجعة مزارع النخيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة للتأكد من جدية تنفيذ أصحابها والتزامهم بالشروط المقررة وسحب الأراضي من غير الجادين.كما كلف بتشكيل لجنة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية لإقامة مشروعات صغيرة لهم. وأشار إلى حصر واستلام بيوت الطلبة على مستوى المحافظة للبدء في تطويرها ورفع كفاءتها واستغلال غير المستغل منها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين. وكذلك البدء فى خطة رصف طرق القرى ومراجعة مواصفات الطرق والمطبات الصناعية.