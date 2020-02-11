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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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بـ«البيجامة على السرير».. إطلالة مختلفة لـ داليا مصطفى ونجلاء بدر وإنجى على

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:19 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
هدير شعراوي
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شاركت الإعلامية إنجي علي، جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، بمجموعة صور رفقة الفنانة داليا مصطفى، والفنانة نجلاء بدر.

وظهر الثلاثي على السرير، بالبيجامات، داخل حجرة أحد الفنادق من أسوان خلال حضور فعاليات مهرجان أسوان للمرأة.

ويتنافس خلال المهرجان هذا العام 31 فيلمًا من 29 دولة تتنافس على جوائز المهرجان، وتضم المسابقات فيلمين عرض عالمي أول، كما تضم 18 فيلمًا عرض أول في إفريقيا، ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم «بعلم الوصول» للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان.
بـ«البيجامة على السرير».. إطلالة مختلفة لـ داليا مصطفى ونجلاء بدر وإنجى على
بـ«البيجامة على السرير».. إطلالة مختلفة لـ داليا مصطفى ونجلاء بدر وإنجى على
بـ«البيجامة على السرير».. إطلالة مختلفة لـ داليا مصطفى ونجلاء بدر وإنجى على
بـ«البيجامة على السرير».. إطلالة مختلفة لـ داليا مصطفى ونجلاء بدر وإنجى على

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