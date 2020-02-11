إندونيسيا ترفض عودة 700 من مواطنيها المنضمين لـ«داعش»

أعلن المنسق للشئون الأمنية في إندونيسيا الوزير محفوظ إم. دي، اليوم الثلاثاء، قرار جاكرتا الجديد الذي يتضمن عدم قبول عودة نحو 700 من مواطنيها الذين غادروا البلاد وانضموا لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا ودول أخرى.وأضاف «محفوظ إم. دي»، في تصريحاته الصحفية، أن الحكومة تحتاج إلى ضمان أمن 267 مليون مواطن إندونيسي بإبقاء أولئك الإرهابيين خارج البلاد.وأضاف أن السلطات سوف تسعى للحصول على بيانات أكثر دقة بشأن الإندونيسيين الذين انضموا لصفوف التنظيم الإرهابي، وربما تقبل بعودة الأطفال حتى سن عشر سنوات، وإن كان ذلك سيتقرر بناء على مراجعة كل حالة بمفردها.جدير بالذكر، أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، أكد أنه بالرغم من فقدان تنظيم "داعش" الإرهابى آخر معاقله فى سوريا، في مارس العام الماضى، ومقتل قائده أبوبكر البغدادى، فى أكتوبر، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا إرهابيًا عابرًا للحدود.