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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ياسمين ربيع.. «التخطيط» تكشف عن تفاصيل المولود رقم 100 مليون

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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أعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر في الداخل إلى 100 مليون نسمة، اليوم الثلاثاء، بزيادة مليون نسمة خلال 205 أيام، "6 أشهر و25 يومًا".

وكشف المهندس محمود جلال، مدير مشروع منظومة المواليد والوفيات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي للإحصاء لإعلان وصول عدد سكان مصر لـ100 مليون نسمة، إن المولود رقم 100 مليون طفلة تدعى ياسمين رمضان ربيع، لأسرة بسملوط بمحافظة المنيا.

وأضاف، أن منظومة المواليد والوفيات تتيح بياناتها لأكثر من 48 جهة حكومية وفق منظومة إلكترونية لتبادل البيانات.

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية خلال العام الماضي 4813 نسمة، أي 201 فرد كل ساعة، أي 3.3 فرد كل دقيقة، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية، وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%، وبلغ معدل النمو السكاني 1.79% بين عامي 2018- 2019، وبفارق بسيط عن الزيادة السكانية.

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