الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة

أصدرت لجنة تقنين أوضاع الكنائس، التابعة لمجلس الوزراء، قرارا بتقنين أوضاع 82 كنيسة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1494 كنيسة ومبنى تابعا.ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزيرى العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.وتواصل اللجان الفرعية بلجنة تقنين أوضاع الكنائس، بالمحافظات، أعمال معاينة الكنائس من الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، في إطار عملها بشأن تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.