البنك الأوروبي يكرم 10 سيدات أعمال مصريات الخميس

ينظم البنك الأوربي بالتعاون مع الاتحاد الأوربي بمصر، احتفالا مساء الخميس 13 فبراير، لتكريم خريجات شهادة "عضو مجلس الإدارة المعتمد" والتي تم تنظيمها بين الجانبين، وذلك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.جاءت الدورة التدريبية بمبادرة من الجانبين "البنك الأوروبي والاتحاد الأوربي" لتعزيز المشاركة النشطة للمرأة وتمثيلها في مجالس إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الإدارية الأخرى، واكتسبت سيدات الأعمال المشاركات في التدريب نظرة متعمقة للواجبات الرئيسية والأدوار والمسئوليات القانونية لمجلس الإدارة والتي ستعزز دور المرأة في حوكمة الشركات وكيفية تحسين فعاليتها.وتقدم للمبادرة نحو 3 آلاف من سيدات الأعمال من المجالات المختلفة، وبعد عدة اختبارات ودراسات وقع الاختيار على 10 سيدات من الرموز النسائية بمجتمع الأعمال المصري في عدة مجالات.وفيما يخص السياحة، وقع الاختيار على السيدة ريم فوزي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس شركة "بينك تاكسي" المخصصة للسيدات.وخضعت المتقدمات إلى برنامج تدريبي وتعليمي مكثف بالجامعة الأمريكية على مدار 3 أشهر، وذلك من خلال خبراء مصريين وأجانب أكفاء، وتم التركيز على ما يدعم تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الفعالة بعدة مجالات.وأعربت ريم فوزي فى تصريحات خاصة، عن سعادتها بالمشاركة في تلك الدورة التي تأتي مواكبة لقانون البورصة الجديد والذي يشترط لتسجيل الشركات بالبورصة أن يكون عضو بمجلس الإدارة علي الأقل من السيدات.‏ وأضافت أن الدورة أصقلت عدة مواهب لدى المشاركات، وجميعهن من سيدت الأعمال الناجحات، منها صقل قدراتهن على اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة وحيوية.