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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:17 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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استقبل الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وفدًا من جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي بحضور نظرائهم من مجلس النواب المصري.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالوفد الفرنسي، ضيوفًا أعزاء على مجلس النواب المصري، مضيفًا أن مثل تلك اللقاءات إنما تعكس خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية الوطيدة، وتمثل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والآراء بين بلدينا الصديقين، واستمع الدكتور على عبدالعال، للعديد من أسئلة وأطروحات الوفد الفرنسي حول جملة من الأمور والقضايا المصرية، حيث تطرق الوفد الفرنسي خلال اللقاء إلى قضايا مثل طبيعة عمل مجلس الشيوخ المصري وقانون المحليات، وفترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي والمتحف المصري الكبير والإصلاحات الاقتصادية المصرية والتجربة المصرية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد وفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسي بالبرلمان الفرنسي عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة إلى مصر، وبوجودهم داخل مجلس النواب المصري، وقد أكد الوفد الفرنسي على العلاقات المصرية الفرنسية الراسخة، مؤكدين على أهمية تعزيز تلك العلاقات بصورة مستمرة على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.

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