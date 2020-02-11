حملات مكثفة لمواجهة الباعة الجائلين بمطروح (صور)

أعلن اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، عن إزالة إشغالات الطريق بمنطقة الطبية وشارعي التهريب وشكري القوتلي من خلال الحملة المكبرة، تحت إشراف العميد محمد جلال مدير شرطة المرافق ونواب رئيس المدينة.وأكد "المعداوي" أنه تم التحفظ على عربات الباعة الجائلين بشارع التهريب، وإزالة إشغالات الطريق بشارع شكري القوتلي من خلال الحملات المكثفة المكبرة بنطاق المدينة.وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن الحملات المكبرة مستمرة لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وناشد رئيس المدينة أصحاب المحال التجارية بعدم مخالفة القانون بعدم إشغال الطريق والأرصفة للحفاظ على المظهر والشكل السياحي للمدينة.