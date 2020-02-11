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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب لبناني: بيان الحكومة ضبابي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:16 م
النائب اللبنانى محمد
النائب اللبنانى محمد الحجار
مروة عنبر
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أعلن النائب اللبنانى محمد الحجار، أن لا ثقة للحكومة، موضحا أن البيان الوزاري لا يتناول حلولا للمشاكل الكبيرة بالإضافة إلى عدم الوضوح في التعاطي مع الأزمة ينذر بالانهيار الوشيك، متابعا "أملنا كبير في ما نشهده من إنشاء جدران والتوقيفات ألا تكون هذه الأعمال البند الأول في أجندة هذه الحكومة".

وأضاف الحجار فى تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أنه لا يختلف عليه إثنان أن لبنان أمام حالة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، مشيرا إلى أن حكومة مواجهة التحديات وبيانها الوزاري فيه الكثير من الضبابية وفيه عناوين فضفاضة من دون توضيح، متابعا "كيف ومتى وما الآلية، وغطاء الاختصاص لن ينطلي على أحد".

وتابع الحجار"مشكلتنا مع هذه الحكومة أنها حكومة بالوكالة وليس بالأصالة، فبيانها هو بيان مستنسخ بالمفرق لأفكار كان يمكن أن تصلح في غير هذا الزمن، مضيفا حالة الإنكار نراها تتجلى في هذا البيان الوزاري، ولم أجد فيه كيفية تعاطي حكومة العهد مع الأزمة النقدية الاقتصادية، هذا البيان يصلح فيه القول من كل واد عصا".

وأكد الحجار أن برنامج سيدر وخطة ماكينزي، لم يعودا يكفيان في هذه الأوضاع الراهنة، لافتا إلى أن حل مشكلة الكهرباء ليست بالأمر الصعب إذا ما طبقت القوانين، ولكن المشكلة بمن استلم الوزارة واعتبرها "بقرة حلوب"، على حد تعبيره.

وقال: "من تناوب على وزارة الطاقة لا يعترف بالفشل ويعتبر الوزارة بقرة حلوب تؤمن مصالحه، وهو ما يجب أن يصار إلى التحقيق فيه".

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