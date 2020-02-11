عرض «bareilly ki barfi» بسينما الهناجر

تعرض قاعة سينما الهناجر، في السابعة مساء الخميس المقبل، فيلم «bareilly ki barfi»؛ وذلك ضمن نشاط نادي السينما الهندية، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.الفيلم من إنتاج عام 2017، وبطولة كل من أبو شمان خورانا، كريتي سانون، وراجكومار راو، وإخراج أشويني لير تيواري، وتدور أحداثه في قرية باريللي الصغيرة، حيث تعيش «بيتي» الفتاة المتحررة بشروطها الخاصة وترفض إرغامها على الزواج وتتغير حياتها حينما تقابل شيراج دوبي وبريتام فيدروي.