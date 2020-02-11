برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية

في إطار رؤية الجامعة المصرية الصينية وسياستها الرائدة، أقيم حفل اختتام البرنامج التدريبي المميز لريادة الأعمال الذي نظمته مؤسسة wadhwani الأمريكية الشهيرة والرائدة في دعم الاقتصاديات الناشئة من خلال دعم ريادة الأعمال، بالمشاركة مع الجامعة المصرية الصينية والذي تم بحضور الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور أجيه كيلا، المدير التنفيذي لمؤسسة wadhwani، والذي تم منحه درع الجامعة المصرية الصينية، حيث أعقبه لقاء عمل بينهما تم خلاله استعراض آفاق وآليات التعاون بينهما لنشر ثقافة ريادة الأعمال علي المستوى والمنظور العالمي بين طلاب الجامعة المصرية الصينية. وقد أعرب كل منهما عن سعادته بالحدث وتفاؤلهما بالخطوات القادمة والتعاون المستقبلي.هذا وقد شارك بالتدريب خلال هذا البرنامج المميز لريادة الأعمال مهندس تامر أحمد، مدير برامج ريادة الأعمال بالمؤسسة، بحضور متدربين من العديد من الجامعات المصرية، منهم الجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة زويل وجامعة بدر و هيئة الاستثمار، بالإضافة بالطبع إلى الجامعة المصرية الصينية، وذلك لإرساء مفاهيم ريادة الأعمال ونقلها للطلاب لتغيير سوق العمل. وقاما بتوزيع الشهادات على المتدربين وعقد ندوة للطلاب للتوعية بأهمية خلق فرص عمل جديدة دون انتظار وظائف تقليدية واالاهتمام باحتياجات سوق العمل وربطها بالدراسة الجامعية.ويأتي البرنامج التدريبي كأول أنشطة مركز البحوث المبتكرة وحاضنة ريادة الأعمال بالجامعة والذي افتتحه الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، في نهايه ديسمبر ٢٠١٩ لدعم النمو الفكري والتطوير وتشجيع المبادرات التنموية بناء على رؤية الجامعة الداعمة للبحوث الرائدة والابتكار وبناء القيم البشرية.