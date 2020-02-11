رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:15 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
طباعة
في إطار رؤية الجامعة المصرية الصينية وسياستها الرائدة، أقيم حفل اختتام البرنامج التدريبي المميز لريادة الأعمال الذي نظمته مؤسسة wadhwani الأمريكية الشهيرة والرائدة في دعم الاقتصاديات الناشئة من خلال دعم ريادة الأعمال، بالمشاركة مع الجامعة المصرية الصينية والذي تم بحضور الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور أجيه كيلا، المدير التنفيذي لمؤسسة wadhwani، والذي تم منحه درع الجامعة المصرية الصينية، حيث أعقبه لقاء عمل بينهما تم خلاله استعراض آفاق وآليات التعاون بينهما لنشر ثقافة ريادة الأعمال علي المستوى والمنظور العالمي بين طلاب الجامعة المصرية الصينية. وقد أعرب كل منهما عن سعادته بالحدث وتفاؤلهما بالخطوات القادمة والتعاون المستقبلي.

هذا وقد شارك بالتدريب خلال هذا البرنامج المميز لريادة الأعمال مهندس تامر أحمد، مدير برامج ريادة الأعمال بالمؤسسة، بحضور متدربين من العديد من الجامعات المصرية، منهم الجامعة الأمريكية والجامعة اليابانية وجامعة زويل وجامعة بدر و هيئة الاستثمار، بالإضافة بالطبع إلى الجامعة المصرية الصينية، وذلك لإرساء مفاهيم ريادة الأعمال ونقلها للطلاب لتغيير سوق العمل. وقاما بتوزيع الشهادات على المتدربين وعقد ندوة للطلاب للتوعية بأهمية خلق فرص عمل جديدة دون انتظار وظائف تقليدية واالاهتمام باحتياجات سوق العمل وربطها بالدراسة الجامعية.

ويأتي البرنامج التدريبي كأول أنشطة مركز البحوث المبتكرة وحاضنة ريادة الأعمال بالجامعة والذي افتتحه الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، في نهايه ديسمبر ٢٠١٩ لدعم النمو الفكري والتطوير وتشجيع المبادرات التنموية بناء على رؤية الجامعة الداعمة للبحوث الرائدة والابتكار وبناء القيم البشرية.
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية
برنامج تدريبى مميز لريادة الأعمال بالجامعة المصرية الصينية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يستنجد بالأمريكيين: ساعدوني في فضح أكاذيب CNN

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

منذ حوالي 23 ساعة

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ ساعتين و 30 دقيقة

وفاة المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

عرض «bareilly ki barfi» بسينما الهناجر

فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60

«التنسيق الحضارى» يقيم ورشة عمل حول تطبيق أسس الحفاظ على التراث