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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:07 م
أحمد نوار
أحمد نوار
آلاء حسن
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أعلنت جمعية محبي الفنون الجميلة برئاسة الدكتور أحمد نوار، مد فترة تقديم الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوى بدورته الـ60 لعام 2020، مرة أخرى لمدة أسبوع، لمنح الفنانين الشباب فرصة أخرى لتقديم إبداعاتهم الفنية، وبذلك يستمر حتى يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري.

وتنظم الجمعية المعرض سنويًا للفنانين الشباب أقل من 30 عامًا على مدار 59 دورة متتالية، ويتم سحب الاستمارة وتسليم صور الأعمال على C. D إلى سكرتارية الجمعية.. طبقًا للشروط المدونة بالاستمارة المعلنة.

مواعيد السحب والتسليم يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة والنصف ظهرًا ومن الخامسة وحتى الثامنة والنصف مساءً ما عدا يوم الجمعة.
مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60
مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60
مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60
مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60

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