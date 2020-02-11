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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:05 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد فودة - عبدالله هشام - أحمد التمساح
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شهدت لجان مدرستى عمرو بن العاص، صلاح سالم الرسمية للغات، إقبالًا ملحوظًا من السيدات كبار السن خلال الساعات الأولى في اليوم الأول من الجولة الأولى من الانتخابات الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة.

وبدأت صباح اليوم الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة في 28 لجنة انتخابية بالدائرة، لاختيار مرشح جديد بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.

ويترشح علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة، تشمل كلًا من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، و"هشام محمد بدوى سيد"، مستقل، رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل، رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل، رمز الكف، و"زكى عباس عبدالظاهر أبوبكر"، مستقل، رمز الصقر.

ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولي ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة.

ومن المقرر استمرار العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة ليوم آخر، بحيث تبدأ في الفترة من 11 حتي 12 من فبراير الجاري، من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم.
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة
إقبال ملحوظ للسيدات على التصويت بالانتخابات التكميلية بالجيزة

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