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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال يفتتح الجلسة العامة لمناقشة 160 طلب إحاطة لـ الزراعة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:02 م
عبد العال
عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، وتناقش الجلسة أكثر من 160 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، في مختلف قطاعات وزارة الزراعة، سواء من حيث أسعار المحاصيل الاستراتيجية، أو من حيث المبيدات، والأسمدة والوقاية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والثروة الداجنة وغيرها من مختلف مجالات وقطاعات وزارة الزراعة، والثروة الحيوانية، واستصلاح الأراضي.

ويحضر الجلسة العامة لمجلس النواب وزير الزراعة.

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