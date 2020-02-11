كشف المهندس محمد أبوسعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، آخر كواليس أعمال تطوير "ميدان التحرير".وأضاف أبوسعدة، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أن جزءًا كبيرًا من آراء المواطنين وانتقاداتهم يضيف أفكارًا للتطوير، مؤكدًا أن الدولة تهتم بتطوير الميدان.وأكد أنه تم البدء في تطوير شكل المحلات التجارية والمباني السكنية بالميدان من خلال توحيد اللون.وأشار رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إلى أن ملامح تطوير ميدان التحرير ستظهر الفترة المقبلة، حيث سيكون الميدان بعد تطويره مناسبًا خاصة مع وجود المتحف المصري بالمكان.