صحيفة فرنسية: السيسي أحيا دور مصر في إفريقيا وحقق مكاسب كبيرة

أكدت صحيفة لا أوبنيون الفرنسية، أن مصر لديها طموحات كبرى اقتصادية وإفريقية، حتى بعد انتهاء مدة ترأس القاهرة للاتحاد الإفريقي.وتابعت أن هذا العام، سمح للرئيس عبد الفتاح السيسي إقامة علاقات سياسية جديدة مع أقرانه في أفريقيا بينما كانت بلاده تتطلع منذ فترة طويلة إلى أوروبا والشرق الأوسط، ولكن القاهرة اليوم ترغب في إستعادة أعمالها في أفريقيا.وأوضحت أنه مثل المغرب في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، تتمتع مصر اليوم بطموحات أفريقية قوية، حيث تنتمي القاهرة إلى منطقة ديناميكية بشكل خاص، وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا التي تضم 21 دولة إفريقية"، ولها تأثير على ما يقرب من 500 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المحلي نحو 1200 مليار دولار، وتزداد التجارة الداخلية بين الدول بنحو 7% سنويًا، وقد يكون الأمر في الغد القريب أفضل مع إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية (ZLECA) في يوليو القادم.وتهدف السلطات المصرية إلى زيادة الصادرات إلى أفريقيا لتصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2023، مقابل 5 مليار في عام 2018، وتنظم كل عام منتدى الاستثمار من أجل أفريقيا لزيادة التجارة.وعلى مفترق طرق بحرية عدة، مصر لديها أصول كثيرة، فهناك ميناء السخنة هو بالفعل منطقة تجارية مهمة، وتعمل هيئة قناة السويس وموانئ دبي العالمية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وجعلها واحدة من أكبر مراكز التوزيع في أفريقيا، تم إطلاق اتصالات جديدة إلى موانئ مومباسا (كينيا) ودار السلام (تنزانيا).وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة لشبكة النقل، استثمرت مصر في الترويج لإنشاء شبكة نقل واسعة بين الإسكندرية وكيب تاون لتحفيز الاستثمار وتيسير التجارة داخل المنطقة، ويتم تقديم العديد من المشروعات إلى الجهات المانحة ومنها تجديد محور الطريق المتجه إلى جنوب إفريقيا، وخط سكة حديد القاهرة-كيب تاون (الشحن والركاب على طول أكثر من 8600 كم)، وربط النهر مع بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط باستخدام حوض النيل.وتابعت، إن التحدي الذي يواجه مصر هو الاستفادة منها عن طريق وضع نفسها كمركز صناعي ولوجستي بين أوروبا وآسيا وشرق إفريقيا، ولهذا، تسعى السلطات إلى تطوير مشاريع صناعية كبيرة، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZ) من أجل السيطرة على الاستثمارات الأوروبية والآسيوية الموجهة للسوق الأفريقية، والهدف هو جمع 55 مليار دولار من الاستثمارات في المنطقة الحرة بحلول 2030.