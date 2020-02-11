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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تنقذ 4 حالات بلا مأوى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:52 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع بلاغ ورد لفريق "أطفال بلا مأوى" التابع للوزارة، يفيد بوجود رجل يفترش شوارع الفيوم.

ووجهت الوزيرة بتوفير كل سبل الحماية والرعاية اللازمة له.

وأكدت الوزارة أن الفريق تحرك فورًا لمساعدة الحالة، حيث تبين أن الرجل يُدعى «س. أ»، يبلغ من العمر 41 عامًا، وبسؤاله عن سبب افتراش الشارع رفض التصريح بأي تفاصيل عن حياته الشخصية، وأبدى موافقته على إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية، واتخذ الفريق الإجراءات اللازمة بإيداعه في مؤسسة «أبي وأمي» بمحافظة السويس.

كما وجهت وزيرة التضامن، بفحص البلاغ الوارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود مسن بلا مأوى يفترش الشارع بجوار قسم شرطة الخليفة.

وتوجه الفريق لمكان وجود الحالة، وتم عمل دراسة حالة أولية، حيث تبين أنه يُدعى "ا. ر"، يبلغ من العمر 90 عامًا، ويعاني مرض الزهايمر.

واتخذ الفريق كل الإجراءات اللازمة لإيداعه وعمل ملف طبي للحالة، وتم نقله لدار عقيلة السماع بالقاهرة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع بالوزارة بسرعة التعامل مع سيدة مسنة مريضة بلا مأوى تفترش الرصيف بشارع العارف بالله بحي غرب محافظة سوهاج، حيث توجه الفريق لمكان وجود السيدة المسنة، وأجرى دراسة حالة لها، وتبين أنها تُدعى "أماني. ه‍. أ"، وتبلغ من العمر ٦٠ عامًا، مواليد محافظة القاهرة، وهي ربة منزل ومطلقة ولديها طفل وعمره ١٥ عامًا يعيش مع زوجها السابق، وتبين للفريق أنها تعاني من بعض الاضطرابات النفسية البسيطة، ووجدها الفريق في حالة إعياء شديدة.

ونسق الفريق مع مستشفى سوهاج العام لاستقبال السيدة المسنة لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم نقلها بسيارة إسعاف، وخضعت لفحص طبي شامل، وحُجزت بالمستشفى.

ونجح فريق أطفال بلا مأوى في فحص البلاغ الوارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود طفل بلا مأوى يفترش الشارع بمحافظة المنيا، وتوجه الفريق لمكان وجود الطفل، وأجرى دراسة حالة، وتبين أنه يدعي "م. أ" من مواليد محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 14 عامًا، حيث يعاني من إهانة وقسوة الأسرة، مما اضطره للهروب للشارع، وعمل سنوات في النجارة والحدادة وانتقل لرمسيس، وتم عمل دراسة حالة أولية للابن، وعمل جلسة تأهيل نفسي، وتم دمج الابن بمؤسسة الرعاية الاجتماعية بالمنيا.

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