رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:52 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
طباعة
أطلق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم إشارة بدء "ماراثون" أسبوع الجامعات الأول بالحرم الجامعي الجديد ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الاول الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري.

وذلك بحضور الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الأسبوع، والدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون الطلاب والمشرف العام، والدكتور محمد عبدالمحسن وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على الفعاليات.

وألقى رئيس الجامعة كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته بوجوده بين أبنائه من شباب الجامعات وطلاب المدارس، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من "الماراثون" تعزيز المنافسة الشريفة بين الطلاب عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضة التي تسهم بشكل مباشر في بناء الشخصية وبناء القدرات ليصبحوا شركاء في بناء الوطن.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم البرعي، إن الماراثون يُقام تحت شعار "الرياضة تجمعنا" وشارك فيه 600 متسابق من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، يمثلون 12 جامعة، إضافة إلى مدرسة الزهور الخاصة، موضحًا أن نقطة انطلاق "الماراثون" من ملاعب كلية تربية رياضية حتى قاعة المؤتمرات الكبرى لمسافة ٣٠٠٠ متر.

يذكر أن المركز الأول لطلاب الجامعات فاز به الطالب محمود محمد صفا، والطالبة منى طارق من جامعة السادات، ومن أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور محمد عامر عبدالقادر جامعة المنيا، والدكتورة هناء صلاح من جامعة مطروح، ومن طلاب مدرسة الزهور الطالب عمرو محمد حشمت، والطالب محمود محمد صفا.
انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج
انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج
انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج
انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج
انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج
انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. مصطفى محمود سخر الجن لرد المطلقة إلى زوجها (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

منوعات

فيفا يحدد 3 شروط لمنح الجبلاية رخصة تطبيق الفار فى الدورى

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

عرض «bareilly ki barfi» بسينما الهناجر

فعاليات مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

مد فترة تلقي الأعمال المشاركة بمعرض الطلائع السنوي بدورته الـ60

«التنسيق الحضارى» يقيم ورشة عمل حول تطبيق أسس الحفاظ على التراث