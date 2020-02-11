انطلاق ماراثون أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج

أطلق الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم إشارة بدء "ماراثون" أسبوع الجامعات الأول بالحرم الجامعي الجديد ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الاول الذي تنظمه الجامعة في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري.وذلك بحضور الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الأسبوع، والدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون الطلاب والمشرف العام، والدكتور محمد عبدالمحسن وكيل الكلية للدراسات العليا والمشرف على الفعاليات.وألقى رئيس الجامعة كلمة مختصرة أعرب فيها عن سعادته بوجوده بين أبنائه من شباب الجامعات وطلاب المدارس، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من "الماراثون" تعزيز المنافسة الشريفة بين الطلاب عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضة التي تسهم بشكل مباشر في بناء الشخصية وبناء القدرات ليصبحوا شركاء في بناء الوطن.ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم البرعي، إن الماراثون يُقام تحت شعار "الرياضة تجمعنا" وشارك فيه 600 متسابق من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، يمثلون 12 جامعة، إضافة إلى مدرسة الزهور الخاصة، موضحًا أن نقطة انطلاق "الماراثون" من ملاعب كلية تربية رياضية حتى قاعة المؤتمرات الكبرى لمسافة ٣٠٠٠ متر.يذكر أن المركز الأول لطلاب الجامعات فاز به الطالب محمود محمد صفا، والطالبة منى طارق من جامعة السادات، ومن أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور محمد عامر عبدالقادر جامعة المنيا، والدكتورة هناء صلاح من جامعة مطروح، ومن طلاب مدرسة الزهور الطالب عمرو محمد حشمت، والطالب محمود محمد صفا.