السجن 4 سنوات لعجوز خطف طفلًا وطلب فدية من والده بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، بمعاقبة موظف على معاش بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد اتهامه بخطف طفل واحتجازه لطلب فدية من والده.ترجع أحداث القضية رقم 40765 لسنة 2016 جنايات المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ من المدعو "س.ق.ع"، مدرس، بخطف نجله بدائرة القسم.كشفت تحريات المباحث عن أن المتهم "أ.م.م"، 68 سنة، موظف بالمعاش، واشترك مع آخرين لخطف الطفل، حال توجهه إلى المسجد المجاور لمحل سكنه، واصطحابه داخل سيارة ومحاولة تخديره عن طريق تقديم عبوة عصير، وتم احتجازه داخل عقار تحت الإنشاء وطلب فدية من والده لإعادته.