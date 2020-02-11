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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التنسيق الحضارى» يقيم ورشة عمل حول تطبيق أسس الحفاظ على التراث

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:48 م
المهندس محمد أبو
المهندس محمد أبو سعدة،
آلاء حسن
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يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ورشة عمل حول تطبيق أسس ومعايير واشتراطات التنسيق الحضاري في الحفاظ على المباني التراثية وإعادة استخدامها لطلبة الجامعات من الدارسين للعمارة والتخطيط، وذلك خلال الفترة من 11 - 13 فبراير الجاري، من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين.

‎وتهدف هذه الفعالية إلى توفير مساحة للتبادل المعرفي بين الدراسة الأكاديمية والواقع التطبيقي في هذا المجال، وتأهيل جيل من المهندسين والمخططين القادرين على تبني مشروعات الحفاظ والارتقاء بالتراث، كما تهدف الورشة إلى طرح حلقات نقاشية حول التجارب المختلفة على أرض الواقع للدراسة والنقد، وذلك تحت مظلة الحملة التي يتبناها الجهاز وهى «تراثنا هويتنا فلنحمه معًا».

وتشمل الورشة تعريف الطلبة باشتراطات المباني والمناطق ذات القيمة وآليات الحفاظ والتنمية المستدامة عليه، وذلك من خلال عرض تجارب محلية وعالمية.
«التنسيق الحضارى» يقيم ورشة عمل حول تطبيق أسس الحفاظ على التراث
«التنسيق الحضارى» يقيم ورشة عمل حول تطبيق أسس الحفاظ على التراث

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