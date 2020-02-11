الزراعة تجدد الاعتماد الدولي لمعامل الأمصال واللقاحات

اعتمد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" بوزارة التجارة والصناعة وهيئة التفتيش والاعتماد الدولية "اسيرتا"، تجديد اعتماد المعامل التابعة لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية ومنحه شهادة الجودة "الأيزو".ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن فريق الاعتماد وافق علي تجديد ومنح شهادة اعتماد gim والأيزو رقم 90001 وهو ما يعني نجاح المعهد في تحقيق منظومة الجودة في إدارة وإنتاج اللقاحات البيطرية.وأضاف "سعد"، أن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية يعد من أعرق المعاهد فى الشرق اﻻوسط، أنشئ منذ 1903 ويساهم فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال إنتاج الأمصال واللقاحات اللازمة للسيطرة على الأمراض والقضاء عليها، فهو يتعاون مع المنظمات العالمية والمعاهد الدولية OIE وWHO وFAO ومختبرات سانديا وجامعة برلين.وأوضح أنه تم تطوير الأقسام المختلفة بالمعهد وتم إنشاء معمل مراقبة الجودة الداخلية والحصول علي شهادات اعتماد الأيزو 17025 وأيزو 9001 من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك والـ gmp من الأيسرتا، وتم عمل منفذ بيع جديد للمعهد بالقرب من بوابة المعهد الرئيسية لزيادة الأمن والأمان وتسهيلا على العملاء للحصول على لقاحات المعهد.وشدد علي أنه تم تطبيق الباركود العالمي على جميع لقاحات المعهد منعا للغش باللقاحات الأخرى وعمل عبوات مختلفة من اللقاحات تناسب متطلبات المربين ووضع استيكر جديد شامل علامة الأيزو والـgmp وتم تفعيل علامة تجارية للقاحات المعهد باسم (سيرفاك)، وﻻ شك أن هذا التطوير فتح مجاﻻت لتسجيل منتجاته فى الدول العربية (الإمارات -الكويت)، وكذلك التعاقد مع بعض الشركات للتصنيع المحلي وزيادة القدرة التسويقية والتصدير مثل شركة إيفا وone warld.وفى نفس السياق ولمواكبة احتياجات السادة المربين ولحماية الثروة الحيوانية والداجنة، قام المعهد بتسجيل عدد 13 لقاحا جديدا لم يكن يتم إنتاجهم من قبل.