خبراء التنمية المحلية يستعرضون أهمية استثمار الموارد الطبيعية

نظمت وزارة التنمية المحلية ورشة بالتنسيق مع البنك الدولي، استعرض خلالها خبراء وزارة التنمية المحلية وخبراء البنك الدولي، أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية واستثمار الموارد الطبيعية.تم استعراض أهمية دور التكتلات الاقتصادية وتنامي دورها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وما تحققه في مجالات تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية وزيادة معدلات الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد وتنمية الموارد البشرية واستثمار الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة.استمرت ورشة العمل على مدار 3 أيام، وشارك فيها 30 متدربًا تهدف إلى تمكين العاملين في مجال التنمية الاقتصادية في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وتعزيز قدراتهم لمتابعة تنفيذ وتسيير أنشطة التكتلات الاقتصادية بها، بمشاركة ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصادرات ومركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.وتولى التدريب فريق فني متخصص من الوزارة، بالتعاون مع المعهد الأوروبي لدعم التكتلات الاقتصادية، ومن المقرر أن تنظم الوزارة ورشتين جديدتين عن منهجية إعداد وتنفيذ التكتلات الاقتصادية خلال شهري مارس وأبريل 2020.