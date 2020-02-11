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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرقاش: اللجنة المشتركة الإماراتية البريطانية منصة لمعالجة عدد من القضايا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:43 م
قرقاش
قرقاش
أ.ش.أ
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قال وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن اجتماع اللجنة المشتركة الإماراتية البريطانية الـ19 يوفر منصة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية للشراكة الدائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال انعقاد اللجنة الإماراتية - البريطانية المشتركة خلال اجتماعها الـ19 اليوم الثلاثاء في لندن، حيث ترأس وفد الإمارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، فيما ترأس الجانب البريطاني الدكتور أندرو موريسون، وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية، وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان سبل التعاون بين السفارات في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن الشراكة بين البلدين في مجال الدفاع والأمن ستشهد تقدمًا ملحوظًا، كما بحثا الجهود المبذولة لمكافحة آثار تغير المناخ، وسبل العمل معًا لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين حول تغير المناخ، والذي يعقد في مدينة غلاسكو بنوفمبر 2020، مؤكدين اهتمامهم بتعزيز التعاون في مبادرات تمكين وحماية المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم، لا سيما في دعم فرص حصولهن على التعليم.

وأكد المسئولون الإماراتيون حرصهم على تعزيز التعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وأهمها التجارة، والتبادل الثقافي، ومكافحة التمويل غير المشروع، والجرائم، والدفاع، معربين عن اهتمامهم بالبيئة الاستثمارية في المملكة المتحدة، في مرحلة ما بعد عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وأشادوا بالتعاون القائم حاليًا بين البلدين عبر مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني والمجلس الاقتصادي المشترك، والعلاقات التجارية القوية التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وأشار الجانبان إلى الفرص القادمة لتعزيز التبادل الثقافي في الفترة التي تسبق استضافة دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، حيث إنه من المتوقع أن تستقبل أكثر من 25 مليون زائر في أول حدث من نوعه في الشرق الأوسط.

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