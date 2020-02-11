«الأورمان»: 36 مليون جنيه مساعدات للفئات الأكثر احتياجا بأسيوط

أكد محمد سعد، مدير جمعية الأورمان بمحافظة أسيوط، أن الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة، ضمن خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات إنسانية في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.وأوضح سعد، أن الأورمان قامت بإنفاق (36) مليون جنيه على أعمال الخير التى تقوم بها الجمعية من مساهمات ودعم للجانب التنموى، حيث قامت الجمعية بتوزيع (274) قرضا حسنا للشباب غير القادرين ومعدومى الدخل، ودعمًا ومراعاة للبعد الاجتماعي ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على نفسها ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.كما وزعت 15 ألف كرتونة مواد غذائية و8000 لحاف وبطانية لمواجهة برد الشتاء ووزعت 100 ألف كيلو لحوم عجالى ومجمدة، كما أجرت 4400 عملية عيون وساهمت فى زواج 169 عروسا من الأيتام وأعادت تأهيل 220 منزلا فى القرى الأكثر فقرا بعدة مراكز بالمحافظة كما سلمت 110 أجهزة تعويضية.ونوه سعد، إلى أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه جرى اختيار الحالات المستحقة لجميع المساعدات من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.وأوضح مدير الجمعية، أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أى مبالغ على الإطلاق.يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسيوط تقوم بإجراء قوافل طبية وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وإقامة معارض الملابس المجانية.