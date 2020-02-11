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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة: نعتزم بناء جزائر جديدة وتعزيز الثقة مع الشعب

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:40 م
عبد العزيز جراد
عبد العزيز جراد
أ.ش.أ
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أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبدالعزيز جراد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تعتزم المساهمة الفعالة في بناء عقد جديد لبناء جزائر جديدة، يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال جراد، خلال عرضه برنامج عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى في البرلمان"، اليوم، إن الحكومة التي يرأسها تحت قيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، تنوي المساهمة الفعالة في بناء عقد جديد يشمل كل جوانب الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف استرجاع ثقة الشعب في حكامه ومؤسساته.

وأضاف أن استرجاع وتعزيز الثقة بين الشعب وحكامه سيتم عبر قيام ديمقراطية أساسها تداول السلطة واحترام الحريات الفردية والجماعية والعدالة الاجتماعية وترسيخ دولة الحق والقانون، وأوضح أنه سيتم بناء مجتمع لا مكان فيه للفوارق بين الجزائريين مهما كان مستواهم الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع يكفل للجميع تكافؤ الفرص في كنف نظام ديمقراطي يكرس استقلال العدالة ويضمن شرعية المؤسسات.
ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على "تطهير ذلك الإرث الكارثي" من خلال بعث ممارسات جديدة تهيئ الطريق السلس لبلوغ التغيير السياسي والاقتصادي المنشود الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري، مشيرا إلى أن الحركة الشاملة تتبلور في العقد الجديد الذي تجسده ثلاثية التنمية البشرية واقتصاد المعرفة والرقمنة.

وأكد أن "الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة تسييرا كارثيا للدولة، وممارسات تسلطية أدت إلى نهب ثروات البلاد والقيام بعملية هدم ممنهج لمؤسساتها ولاقتصادها، بهدف الاستيلاء على خيراتها، وهذه الممارسات أفضت إلى تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة، وإلى زعزعة أسس الدولة، مهددة بذلك تلاحم شعبها".

وتابع جراد قائلا إن: "هذا الواقع المرير هو الذي دفع بالجزائريين يوم 22 فبراير 2019 إلى استنكار ورفض محاولة إضعاف بلادنا، حيث خرج الشعب بكل مكوناته وفئاته لكي لا يتكرر ذلك مرة أخرى"، وأضاف أن "الشعب الجزائري يطالبنا اليوم بالتغيير الشامل للمنظومة المؤسساتية التي تجاوزها الزمن، فهو يرغب في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية حقيقية، كما يطمح إلى حكامة اقتصادية عصرية وشفافة تكون في منأى عن ممارسات الفساد والمحسوبية والتضليل".

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