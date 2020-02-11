الرئيس الجزائرى يناقش تعديل الدستور مع وفد «جبهة المستقبل»

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وفدًا من حزب "جبهة المستقبل" برئاسة عبدالعزيز بلعيد، رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون حول الوضع العام في البلاد ومشروع تعديل الدستور.