تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» لـ25 فبراير

قررت محكمة استئناف شبين الكوم تأجيل الاستئناف المقدم من محمد راجح و3 آخرين ضد الحكم السابق ضدهم بالسجن، على خلفية قتلهم محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة"، إلى جلسة الخامس والعشرين من فبراير الجاري.وكانت الجلسة بدأت في التاسعة صباحا وتعطلت لمدة ساعة ونصف، ثم استؤنفت مرة أخرى بعد إصلاح العطل الفني الذي حال دون تشغيل الفيديوهات، حيث حضر فنى لتشغيل وعرض الفيديوهات، وتم العرض أمام هيئة المحكمة، وبحضور المتهمين وأهاليهم.وشهد محيط المحكمة استئناف شبين الكوم في المنوفية تشديدات أمنية في ثانى جلسات الاستئناف المقدم من محاميّ المتهمين بقتل الطالب محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، بناء على الحكم الصادر بـ15 عامًا على كلٍ من: محمد أشرف راجح وإسلام عواد ومصطفى محمد، و5 سنوات للمتهم إسلام البخ، في ديسمبر الماضي.وكان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، تلقَّى إخطارًا من العميد محمد عمارة، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعي من القبض على كل من «م. أ»، و«أ. ع»، و«م. أ. ر»، وجميعهم مقيمون بمركز تلا، بعدما تربصوا لمحمود البنا، الطالب في الصف الثاني الثانوي، وطعنوه عدة طعنات بالبطن والصدر أودت بحياته.وشيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب من مسجد «اللامعي»، وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ«شهيد الشهامة»، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.