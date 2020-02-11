قنصل الصين بالإسكندرية: مصر هى الصديق وقت الضيق





وأشارت يينج، إلى أن معدل وفيات H1N1 كان في عام 2009، يمثل 17.4%، وMERS عام 2012 34.4%، وإيبولا 40.4%، وبفضل الجهود التي تبذلها الصين يبلغ معدل وفيات فيروس كورونا الجديد حوالي 2%، أي أقل بكثير من الأرقام المذكورة، وحتى الآن عدد الشفاء 4 أضعاف لعدد الوفيات، فيما يتوجه الاتجاه الأساسي إلى التحسن.



وأكدت قنصل الصين عمق العلاقات المصرية الصينية، قائلة: "الصديق وقت الضيق"، مشيرة إلى إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية لنظيره الصينى، شى جين بينج، أكد فيها أن الجانب المصرى استقبل خبر انتشار الفيروس بكل حزن، وأكد على قدرة الصين على التغلب على هذه الصعوبات لأن الصين دولة عريقة الحضارة ولديها الإمكانيات الكافية لاحتواء هذا الفيروس، وكان هذا خير دليل على الصداقة الودية بين الرئيسين والمستوى العالي لعلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. قالت جياو لي يينج، قنصل عام الصين الشعبية بالإسكندرية، إن الوضع لا يزال صعبًا، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الصين لها آثار إيجابية، موضحة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين يشكل أقل من 1% من العدد الإجمالي.وأشارت يينج، إلى أن معدل وفيات H1N1 كان في عام 2009، يمثل 17.4%، وMERS عام 2012 34.4%، وإيبولا 40.4%، وبفضل الجهود التي تبذلها الصين يبلغ معدل وفيات فيروس كورونا الجديد حوالي 2%، أي أقل بكثير من الأرقام المذكورة، وحتى الآن عدد الشفاء 4 أضعاف لعدد الوفيات، فيما يتوجه الاتجاه الأساسي إلى التحسن.وأكدت قنصل الصين عمق العلاقات المصرية الصينية، قائلة: "الصديق وقت الضيق"، مشيرة إلى إرسال الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية لنظيره الصينى، شى جين بينج، أكد فيها أن الجانب المصرى استقبل خبر انتشار الفيروس بكل حزن، وأكد على قدرة الصين على التغلب على هذه الصعوبات لأن الصين دولة عريقة الحضارة ولديها الإمكانيات الكافية لاحتواء هذا الفيروس، وكان هذا خير دليل على الصداقة الودية بين الرئيسين والمستوى العالي لعلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.





وستواصل الصين العمل مع مصر والدول الأخرى بروح الانفتاح والشفافية لمكافحة فيروس كورونا وضمان سلامة وصحة المجتمع الدولي.



وأكدت أنه لن يستمر الفيروس القاسي، بل ستستمر الصداقة العميقة، متابعة: «سنسعى جاهدين للعودة إلى الحياة الطبيعية في وقت مبكر ومواصلة التبادلات الودية مع جميع البلدان».



وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القنصلية الصينية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن الصين اتخذت الإجراءات السريعة والحازمة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن المعركة ضد فيروس كورونا الجديد هى الشغل الشاغل للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني.



وقالت: "إن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن حياة وصحة الشعب لها الأولوية القصوى، وأخذ يقود معركة مواجهة الفيروس بنفسه، وعقد اجتماعات بشأن الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه".

وفي هذا الصدد، أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية لدعم الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من منطلق عمق وترابط العلاقات بين الصين ومصر وتعزيز سبل التعاون بين البلدين، مشددا على أن الجانب المصري ما زال على استعداد لتقديم كل ما فى وسعه لدعم الجهود الصينية، وكذلك تعاون الجانبين المصري والصيني في تحقيق إعادة المصريين إلى مصر.وستواصل الصين العمل مع مصر والدول الأخرى بروح الانفتاح والشفافية لمكافحة فيروس كورونا وضمان سلامة وصحة المجتمع الدولي.وأكدت أنه لن يستمر الفيروس القاسي، بل ستستمر الصداقة العميقة، متابعة: «سنسعى جاهدين للعودة إلى الحياة الطبيعية في وقت مبكر ومواصلة التبادلات الودية مع جميع البلدان».وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القنصلية الصينية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات فيروس كورونا المستجد، أن الصين اتخذت الإجراءات السريعة والحازمة للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، مشيرة إلى أن المعركة ضد فيروس كورونا الجديد هى الشغل الشاغل للحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية والشعب الصيني.وقالت: "إن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن حياة وصحة الشعب لها الأولوية القصوى، وأخذ يقود معركة مواجهة الفيروس بنفسه، وعقد اجتماعات بشأن الوقاية من تفشي فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه".