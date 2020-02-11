محمية وادى الريان تستقبل 54 ألف زائر فى إجازة نصف العام

استقبلت محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم خلال عطلة نصف العام الدراسى ‎ 2 ألف زائر من مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة إلى 2000 زائر أجنبى، ليصل عدد زائرى المحمية خلال تلك الفترة إلى 54 ألف زائر.ويعكس عدد الزوار التأثير الإيجابي لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من أعمال تطوير وصيانة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإدارة المحميات وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على توفير كل سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحمية.وتعود تلك الزيادة فى أعداد الزائرين لما شهدته محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية من تطوير مناطق الجذب السياحي ضمن خطة وزارة البيئة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها، تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي.يذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة، كما تتضمن المحمية عددًا من مناطق الجذب السياحي المتنوعة، ومنها منطقة الشلالات والتى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية، كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية ، بالإضافة إلى منطقة عيون الريان والتى تقع في الجنوب الغربي من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة وتوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية.