رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمية وادى الريان تستقبل 54 ألف زائر فى إجازة نصف العام

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:44 م
محمية وادى الريان
محمية وادى الريان
أريج الجيار
طباعة
استقبلت محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم خلال عطلة نصف العام الدراسى ‎ 2 ألف زائر من مراحل عمرية مختلفة، بالإضافة إلى 2000 زائر أجنبى، ليصل عدد زائرى المحمية خلال تلك الفترة إلى 54 ألف زائر.

ويعكس عدد الزوار التأثير الإيجابي لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من أعمال تطوير وصيانة مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإدارة المحميات وفق النظم العالمية لتحقق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الوزارة على توفير كل سبل الأمان للزائرين بالتعاون مع محافظة الفيوم ومديرية أمن الفيوم لضمان الحماية للمواطنين والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحمية.

وتعود تلك الزيادة فى أعداد الزائرين لما شهدته محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية من تطوير مناطق الجذب السياحي ضمن خطة وزارة البيئة للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها، تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة، بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي.

يذكر أن محمية وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة، كما تتضمن المحمية عددًا من مناطق الجذب السياحي المتنوعة، ومنها منطقة الشلالات والتى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية، كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية ، بالإضافة إلى منطقة عيون الريان والتى تقع في الجنوب الغربي من المحمية وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة وتوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ ساعة

وفاة المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«نشّفوا ريقنا».. السيسي يضحك على تعليق أسامة كمال عن «ديلي ميل»

منذ حوالي 16 ساعة

محمد الباز يكشف سر تجدد الإرهاب فى سيناء برعاية تركيا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

«تقارير إلى سارة».. رسائل أحمد همام إلى هناك

نشرة «الدستور» أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيد إمام: ينهض المترجم أحيانًا ليكون «صانع لغة»

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة الإسماعيلية