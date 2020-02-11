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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«اقتراحات النواب» توافق على التوسع فى محطات الغاز الطبيعى بالصعيد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:42 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، على اقتراح النائب محمد الغول، بضرورة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي بصعيد مصر، وخاصة قنا، في ضوء الإعلان عن الاكتفاء الذاتي من الوقود والعمل على تصديره.

وأكد الغول، أمام الأعضاء، على أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات في هذا الملف، سواء بالتوصيلات المنزلية وكم التسهيلات التي قدمت للمواطنين من أجل الإقبال عليها، ونتائجها الإيجابية في تقليل الضغط على المواد البترولية، لافتا إلى أن مصر لديها وفرة كبيرة من الغاز الطبيعي بعد إعلان الاكتفاء الذاتي، وهو الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك خطة واضحة نحو التوسع في محطات الغاز بالصعيد، وفي القلب منها محافظة قنا ومراكزها الكبرى، مثل نجع حمادي، تسهيلًا على السيارات التي تعمل بالغاز.

ولفت، إلى أن التوسع في هذه المحطات يخدم المنظومة ككل، ويسهل على المواطنين، خاصة أن أعداد المحطات الموجودة قليلة جدًا، وتسبب مشقة على المواطنين، ومن ثم التوسع فيها من شأنه أن يحقق نسب إقبال كبيرة على ذلك، مشيرًا إلى أن مساحات الأراضي متاحة في الصعيد لمثل هذه المحطات، حتى لو تم التوافق على إنشائها بالطرق السريعة من قبل الشركة الوطنية.

واتفق مع الغول، ممثلو الحكومة باجتماع اللجنة، مؤكدين على أن يتم وضع ذلك في خطط السنوات المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن تكون نجع حمادي بمحافظة قنا من الأولويات، تسهيلًا على المواطنين الراغبين بالعمل بالغاز الطبيعي على مستوى السيارات.

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