سعفان يتابع الدورات التدريبية بـ8 وحدات متنقلة بالقرى

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مراحل الدورات التدريبية لـ8 وحدات تدريبية متنقلة بقري ونجوع بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهنى المهن المختلفة.وقال سعفان في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، وكهربائي تركيبات، وسباكة وأعمال صحية، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثمانية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ5 وحدات جديدة لتصل إلى 13 وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة البالغة 38 مركز و3 ورش ثابتة في 27 محافظة لتغطية جميع محافظات مصر.من جانبه قام وليد عبدالرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالمنيا، بمتابعة دورة التفصيل والخياطة المنفذة بقرية أولاد الشيخ بمغاغة بالمحافظة، وقد قام ممثلين عن الوزارة باختبار دوره السباكة الثانية المنفذة بالوحدة، مشيدين بالمجهود المبذول من المديرية في مجال التدريب المهني.وفي نفس السياق تفقد أحمد طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقري بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهنة السباكة الصحية، وتستمر الدورة 15 يومًا، ويمنح الثلاثة الأوائل شنطة عدة للعمل بتلك المهنة لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة لهم تسهم في خفض معدلات البطالة.كما تفقد علي أبوالحسن المشرف العام على التدريب ووكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم، بدء الدورة التدريبية الأولى للشهر الرابع على التوالي على مهنة التفصيل والخياطة بقرية العجميين بمركز ابشواي بالمحافظة، وفي نفس الوقت اختيار الثلاثة الأوائل المتفوقات من الدورة السابقة تمهيدا لمنحهم ماكينة خياطة، كي يستطعن كل منهم أن تبدأ مشروعها الخاص بها ليدر عليها دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهم.كما تفقد مديري مديريات القوي العاملة بمديريات الدقهلية، وسوهاج وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها.