«حدائق أكتوبر الجديدة» يطرح مناقصة لإزالة الإشغالات

قال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، إنه سيتم طرح عملية استئجار سيارتين نقل قلاب 12 طن، ولورد حمولة 3 أطنان، وتوفير 10 عمال لتنفيذ الإزالات والإشغالات، بالإضافة إلى 5 سيارات دوبل كابينة لمرور رئاسة الأحياء، خلال مناقصة.وأوضح أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا قيمة الكراسة.وأشار إلى أنه يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم الجهاز، لافتًا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 12 ألف جنيه، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين 9 مارس بمقر الجهاز، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.