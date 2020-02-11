رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حدائق أكتوبر الجديدة» يطرح مناقصة لإزالة الإشغالات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:37 م
المهندس أشرف فتحي
المهندس أشرف فتحي
علا العلاف
طباعة
قال المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر الجديدة، إنه سيتم طرح عملية استئجار سيارتين نقل قلاب 12 طن، ولورد حمولة 3 أطنان، وتوفير 10 عمال لتنفيذ الإزالات والإشغالات، بالإضافة إلى 5 سيارات دوبل كابينة لمرور رئاسة الأحياء، خلال مناقصة.

وأوضح أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا قيمة الكراسة.

وأشار إلى أنه يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم الجهاز، لافتًا إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 12 ألف جنيه، ويزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الإثنين 9 مارس بمقر الجهاز، وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

منذ ساعة

وفاة المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر.. السيسى يشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020»

منذ حوالي 8 ساعات

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجبس 2020».. اليوم

الصور

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

image description

نجوم الفن في عزاء لينين الرملي

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

إيقاف سيد عبد الحفيظ وتغريمه 50 ألف جنيه

كل شيء عن «مذبحة حدائق الأهرام» (إنفوجراف)

انقلاب إخوانى على تليمة بسبب فيديو «البنا وفضائح التمويلات»

إنفوجراف

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

هل يجب مصارحة الأحفاد بإصابة أجدادهم بالخرف؟

مرضى السرطان يجهلون المعلومات الأساسية عن المرض

آلية جديدة لوقف تراكم البروتين السام في المخ

منوعات

تراجع مستويات مشاهدة «أوسكار 2020» لأدنى مستوياته

30 شركة تتهم «جوجل» بالمنافسة غير المشروعة

ظهور قمر الثلج

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
مجلس كنائس الشرق الأوسط والإشادة بمصر
لواء.حمدى البطران
خارطة طريق للثقافة
مؤمن المحمدي
كلها شافى وكافى
لواء. محسن الفحام
قرارات العفو الرئاسى
المزيد

الثقافة

«تقارير إلى سارة».. رسائل أحمد همام إلى هناك

نشرة «الدستور» أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيد إمام: ينهض المترجم أحيانًا ليكون «صانع لغة»

الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني بثقافة الإسماعيلية